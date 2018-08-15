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Мадуро: Суд над участниками покушения будет публичным

Политика

На свободе остаются еще 34 причастных к попытке убийства президента Венесуэлы

Каракас, 15 августа 2018, 07:25 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал сделать расследование и суд над организаторами покушения на него публичными, сообщает агентство Prensa Latina.

14 августа на встрече с молодежным крылом Единой социалистической партии Венесуэлы в президентском дворце Мирафлорес президент Мадуро обратился к прокуратуре, Верховному суду и органам безопасности с просьбой обеспечить максимально возможную прозрачность расследования и судебного процесса над участниками преступления, чтобы повысить степень осведомленности граждан. К этому моменту арестованы уже 14 фигурантов дела, еще минимум 34 человека считаются причастными к покушению.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на Николаса Мадуро при помощи двух нагруженных взрывчаткой дронов состоялось 4 августа. Власти Венесуэлы возложили ответственность за теракт на оппозицию, Колумбию и США.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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