Депутат бундестага выступил за переговоры с Асадом о беженцах

Берлин, , 02:37 — REGNUM Вопрос о возвращении на родину находящихся в Германии сирийских беженцев необходимо решать в том числе с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом заявил спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Армин-Паулюс Хампель, сообщает немецкое издание Die Welt.

Немецкая сторона заинтересована в создании ситуации, способствующей возвращению беженцев на родину. Таковы цели миграционной политики Берлина, пояснил он.

«Для этого мы, конечно, должны вести переговоры и с Асадом, нравится нам это или нет», — отметил Хампель.

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Инициатива Москвы по вопросу о сирийских беженцах — «разумная», добавил депутат. Он также высказался за гарантии от Дамаска о том, что по возвращении в Сирию беженцы не будут подвергаться политическим преследованиям и отъему имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости приоритетной помощи районам в Сирии, куда могли бы вернуться беженцы, в том числе те, что находятся в странах Европы. Урегулирование сирийского конфликта стало одной из тем встречи российского лидера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

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