Может ли урегулирование сирийского кризиса спасти Ангелу Меркель?

Станислав Стремидловский, , 12:58 — REGNUM

Президент России Владимир Путин посетил с краткосрочным визитом Германию. Он прибыл в резиденцию для почетных гостей немецкого правительства в Мезеберге, где состоялись его переговоры с канцлером Ангелой Меркель, вечером 18 августа. Как сообщают средства массовой информации, беседа двух лидеров продолжалась около трех с половиной часов, причем «продолжительное время» они общались напрямую без переводчиков. Формат встречи не предусматривал пресс-конференцию после ее окончания.

Вместе с тем Путин и Меркель перед началом переговоров сделали заявление для прессы. Темы встречи были размазаны широкими мазками по полотну — это и Украина, и газовый транзит, и Иран, и российско-немецкое экономическое сотрудничество, и Сирия. Обычно в таком саду где-то прячется дерево, ради которого сад и сажали. Судя по всему, этим деревом стал сирийский вопрос, который очень важен для канцлера по внутриполитическим причинам. Не секрет, что Меркель сейчас переживает крайне непростые времена, связанные с ее недальновидной политикой по приему беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в европейские страны. В первую очередь это затрагивает Германию. Так, канцлера накануне враждебно встретили во время ее посещения Дрездена. Активисты движения ПЕГИДА устроили акцию в знак протеста против решения Меркель в 2015 году оставить границы Германии открытыми для более чем миллиона беженцев «в основном из мусульманских стран».

Они скандировали «проваливай!» и «Меркель должна уйти!». Многие немцы обвиняют мигрантов в росте уличной преступности и сексуальных посягательствах на женщин, пишет в этой связи британское издание Sunday Express, а среди «приветствовавших» канцлера в Дрездене были люди с плакатами «Девочки умирают, госпожа Меркель». Политика «открытых дверей», продолжает издание, вызвала рост антииммигрантских настроений и помогла пройти оппозиционному движению «Альтернатива для Германии» (AfD) пройти с довольно неплохим результатом в Бундестаг. В результате канцлер хотя и выиграла четвертый срок на выборах в прошлом году, ей пришлось вступить в острую борьбу за создание коалиционного правительства, и «с тех пор ее власть значительно ослабла». Даже оставив за скобками «большую любовь» британских средств массовой информации к Германии, с их выводами сегодня трудно поспорить. Поэтому Меркель приходится лавировать и думать, как же решить проблему беженцев с наименьшими потерями для себя.

А это предполагает работу со многими странами. Во-первых, непосредственно с самой Сирией и кабинетом президента Башара Асада. Сирийский лидер грамотно выбрал союзников, в первую очередь обратившись за помощью к Москве. Российская армия внесла очень существенный вклад в разгром экстремистов и джихадистов в Сирии, способствовав прекращению войны. Как заявил недавно советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн, «мы начинаем видеть конец этого конфликта». Наступает пора восстановления измученной войной страны и возвращения в нее бежавших сирийцев. И здесь у Асада есть возможность «отрегулировать» переезд обратно беженцев из мест их нынешнего временного размещения в зависимости от того, участвуют ли приютившие мигрантов государства в восстановлении Сирии или нет. Во-вторых, «политические акции» есть и у Турции, которая способна как реанимировать уход беженцев в Европу, так и держать этот клапан закрытым.

Таким образом, сирийский вопрос становится сегодня приоритетным для Берлина. Об этом Меркель рассуждала в мае сего года во время встречи с Путиным в Сочи. По словам канцлера, «мы говорили и о Сирии, очень интенсивно обменивались по Сирии. И здесь процесс под эгидой ООН, с моей точки зрения, является той возможностью, над которой мы должны работать. Есть астанинская группа, есть так называемая малая группа государств. Сейчас следующие шаги должны быть сделаны для того, чтобы разработать совместный план действий, который обсуждался бы в рабочих группах». А после в Германию прилетали министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов. Как замечает в этой связи французская газета Le Monde, «в Сирии канцлер во что бы то ни стало хочет избежать гуманитарной катастрофы, чтобы не усилился миграционный кризис, а Путину нужна помощь европейцев для восстановления страны».

Российский президент передал пас Меркель в ходе своего выступления накануне переговоров в Мезеберге. Он заявил следующее: «Важно наращивать и гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имея в виду прежде всего оказание гуманитарной помощи сирийскому народу, и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей. Я, конечно, не имею в виду в данном случае европейские страны, хотя и из Европы, наверное, некоторые могли бы вернуться. Но напомню, что в Иордании миллион беженцев, в Ливане миллион беженцев, в Турции три миллиона беженцев. Это потенциально огромная нагрузка на Европу, поэтому лучше сделать всё для того, чтобы эти люди могли вернуться домой. А что для этого нужно делать? Элементарные вещи: надо помочь восстановить водоснабжение, канализацию, восстановить медицину. Самые элементарные вещи. И думаю, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа».

Иначе говоря, в интересах Германии принять участие в «разминировании» этой самой «потенциально огромной нагрузки на Европу». Конечно, Меркель будет непросто действовать в ситуации кризиса в федеральном кабинете, где ее критикуют даже партнеры по правящей коалиции. Но решение проблемы беженцев для ослабевшего канцлера остается чуть ли не единственной возможностью удержаться до окончания конституционного срока полномочий.