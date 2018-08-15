Среда, 15 Августа 2018 года
01:58:11 МСК

Дипломаты России и Сирии встретились в Москве

Политика

Встреча прошла по инициативе сирийского посла

Москва, 15 августа 2018, 00:49 — REGNUM  В Москве прошла встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку Михаила Богданова и посла Сирии Рияда Хаддада, сообщает пресс-служба МИД России.

На встрече стороны обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республики и дальнейшее ее развитие. Особое внимание дипломаты уделили вопросам возвращения сирийских беженцев в свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования Сирии Хазван аль-Ваз заявил, что в этом году за школьные парты в стране вернутся 5 млн детей, в числе которых 50 тыс. — из Восточной Гуты. Также, благодаря участию российских военных, с 2017 г. удалось восстановить большую часть учебных заведений, которые были разрушены за годы войны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить