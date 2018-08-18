Путин: «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект

Берлин, , 21:25 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2», который пройдет из РФ в Германии по дну Черного моря, не исключает возможности сохранения транзита российского голубого топлива через территорию Украины. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, реализация проекта удовлетворит растущий спрос европейских потребителей на энергоресурсы, а также позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему.

«Северный поток — 2» — это исключительно экономический проект», — отметил глава российского государства.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 августа 2018 г. глава РФ Владимир Путин прибыл в Германию.

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