Президент Путин покинул свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль

Грац, Австрия, , 17:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин покинул свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает телеканал OE24.

Напомним, сегодня в австрийском городе Грац проходит свадьба главы МИД этой страны Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Мейлингера, на которую был приглашен российский лидер.

Известно, что президент вручил Кнайсель букет цветов и даже станцевал с ней танец. На свадьбу Путин подарил песни в исполнении кубанского казачьего хора, который приехал на свадьбу вместе с ним.

Среди гостей на свадьбе был канцлер Австрии Себастьян Курц.

Российский лидер также расписался на автомобиле молодожёнов и попрощался с гостями свадьбы на немецком языке. Затем его кортеж отправил в аэропорт Граца, откуда Путин полетит в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин прибыл на свадьбу к министру иностранных дел Австрии