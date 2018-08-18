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Президент Путин покинул свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль

Политика

Российский лидер направился в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель

Президент Путин покинул свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль
Иван Шилов © ИА REGNUM
Путин

Грац, Австрия, 18 августа 2018, 17:47 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин покинул свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает телеканал OE24.

Напомним, сегодня в австрийском городе Грац проходит свадьба главы МИД этой страны Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Мейлингера, на которую был приглашен российский лидер.

Известно, что президент вручил Кнайсель букет цветов и даже станцевал с ней танец. На свадьбу Путин подарил песни в исполнении кубанского казачьего хора, который приехал на свадьбу вместе с ним.

Среди гостей на свадьбе был канцлер Австрии Себастьян Курц.

Российский лидер также расписался на автомобиле молодожёнов и попрощался с гостями свадьбы на немецком языке. Затем его кортеж отправил в аэропорт Граца, откуда Путин полетит в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин прибыл на свадьбу к министру иностранных дел Австрии

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