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Глава МИД Германии озвучил условия для снятия санкций с России

Политика

18 августа президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Германию

Глава МИД Германии озвучил условия для снятия санкций с России
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Берлин, 18 августа 2018, 20:10 — REGNUM  Ограничительные меры Европейского союза будут сняты с России только после того, как будут реализованы Минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Welt am Sonntag.

«Мы (ЕС) хотим дать толчок Минскому процессу, — сказал Маас. — Я с оптимизмом смотрю на возможности для миротворческой миссии ООН».

По словам дипломата, переговоры по снятию санкций с РФ начнутся лишь после реализации подписанных в Минске договоренностей, но «не раньше».

Маас также добавил, что целью официального Берлина остается стабилизация ситуации на Украине.

Напомним, 18 августа президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Германию.

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