КНР: нападки США на институты Конфуция – от недостатка уверенности

Пекин, , 14:14 — REGNUM Политизация вопросов китайских культурных центров со стороны ряда американских политиков показывает «неуверенность» официальных лиц страны, заявили 17 августа в МИД КНР, сообщает британское агентство Reuters.

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Заявление внешнеполитического ведомства было сделано после того, как в Университете Северной Флориды заявили о своих планах закрыть местное отделение института Конфуция.

«Некоторые лица в США безосновательно политизируют институты Конфуция — нормальную программу китайско-американского обучения, а также обмена студентами. Это является типичным мышлением времен холодной войны и демонстрирует недостаток уверенности в себе», — отметили в ведомстве.

«Мы надеемся, что США смогут должны увидеть ту важную роль, которую играют институты Конфуция в развитии взаимного уважения и понимания», — добавили в ведомстве.

Ранее в Университете Северной Флориды подчеркнули, что принятое решение о прекращении работы китайского культурного центра было связано с тем, что его работа не соответствует целям и задачам учебного заведения. Закрытие института запланировано на февраль следующего года.

Данное решение получило поддержку сенатора-республиканца Марко Рубио, который указал «все большие и полностью обоснованные опасения относительно финансируемых Коммунистической партией Китая институтов».

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