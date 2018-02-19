Washington Post: Институты Конфуция – инструмент разведки Китая в США

Максим Исаев, , 09:07 — REGNUM

Китай, проводя свою кампанию оказания влияния в США, играет вдолгую, и те семена, которые Пекин сеет в американских учреждениях сегодня, должны взойти и дать плоды лишь через многие годы и даже десятилетия. В связи с этим проблема финансовых вливаний Китая в высшее образование США не замечается, но решить ее крайне важно, пишет Джош Роджин в статье для американского издания The Washington Post.

Автор отмечает, что, наконец, официальные лица, законодатели и представители академического сообщества, выступающие против попыток КНР подорвать основы свободного общества, начали реагировать на присутствие Китая в учебных заведениях страны. Одна из составляющих этого реагирования включает в себя работу по донесению до государственных и частных университетов, принимающих у себя институты Конфуция — спонсируемые китайским правительством площадки культурного и языкового обучения, — мысли о необходимости пересмотреть свое с ними отношение.

На сегодняшний день более 100 высших учебных университетов США поддерживают прямое сотрудничество с Китаем посредством институтов Конфуция, в связи с чем разведывательное сообщество США выражает опасение относительно того, что они могут использоваться для шпионажа. Однако наибольшую угрозу представляет то, что эти образовательные учреждения могут не дать следующему поколению лидеров США свободно изучать, думать и говорить о реалиях Китая и «истинной природе режима Коммунистической партии».

«Их цель состоит в том, чтобы использовать академическую свободу США для внедрения в умы будущих лидеров США прокитайского мировоззрения», — заявил сенатор-республиканец Марк Рубио, председатель исполнительной комиссии конгресса по Китаю. — Это умный шаг, долгосрочный и терпеливый подход».

В феврале 2018 года Марк Рубио обратился ко всем образовательным учреждениям штата Флорида, от которого он был выбран в конгресс, с тем, чтобы они пересмотрели свои соглашения с институтами Конфуция в свете растущего числа свидетельств того, что Пекин пытается ограничить критику Китая, оказать влияние на содержание предметов о стране, а также вести мониторинг китайских студентов в учебных заведениях США.

Так, одно из учебных заведений, Университет Западной Флориды, уже приняло решение не возобновлять контракт с Ханьбанем, Штаб-квартирой Институтов Конфуция. Оно стало не первым учебным заведением, отказавшимся от «фаустовского соглашения», которое приходится заключать, по мнению автора, взамен на получение финансирования и приход китайских методистов в рамках образовательных программ. Они, в свою очередь, уверен автор, делают американских студентов подверженными пропаганде со стороны КНР.

Директор ФБР Кристофер Рэй озвучил такие же опасения на прошлой неделе на слушаниях Сенатской комиссии по разведке, отметив, что его ведомство «следит неустанно» и даже проводит расследования в отношении ряда институтов Конфуция. По его словам, «наивность» академических кругов обостряет проблему, а китайское правительство он обвинил в том, что Пекин внедряет китайских шпионов в учебные заведения США.

«Они используют очень открытую научно-техническую среду, пред которой мы все преклоняемся. Они ее попросту эксплуатируют», — подчеркнул Рэй.

По мнению члена палаты представителей республиканца Кристофера Смита, этот факт давно пора было признать. Он уверен, что большая часть деятельности институтов, возможно, и носит мирный характер, однако определить степень самодисциплины, применяемой в них, невозможно. Он поручил Главному бюджетно-контрольному управлению провести исследование этих учебных центров для сбора данных для обоснования своего призыва к их закрытию.

«Они гнезда влияния и сбора разведывательных данных», — подчеркнул он. — Они следят за китайскими студентами, а те, кто посещает их занятия, получают радужную картину сегодняшнего Китая».

Для понимания сути институтов Конфуция необходимо понять их связи с Коммунистической партией Китая и ее историей. По словам бывшего аналитика спецслужб США Питера Мэттиса, институты Конфуция могут быть напрямую связаны «единым фронтом» партии, направленным на «мобилизацию друзей партии для удара по врагам партии». Например, инициатором программы институтов Конфуция и их председателем стала Лю Яньдун, которая на момент начала программы также была главой Отдела единого фронта ЦК КПК.

«Они [институты] являются инструментом продвижения интересов партии, а не поддержки независимой академической деятельности», — заявил Мэттис. — Они могут использоваться для обработки ученых и управленцев с тем, чтобы всегда были люди, готовые поддержат партию при принятии решений в рамках университетов».

По меньшей мере, заключает автор, от институтов Конфуция необходимо потребовать большей транспарентности. Нужно также получить контроль над содержанием предметов, которые преподаются американским студентам, а также добиться от них того, чтобы они взяли на себя обязательства не вмешиваться в вопросы академической свободы для американских и китайских студентов. Если это не будет сделано добровольно, конгресс должен их к этому принудить. И Рубио со Смитом как раз этим и занимаются.

В более широком смысле если США как страна не хотят, чтобы институты Конфуция контролировали дискуссию о Китае на территории учебных заведения США, правительство страны должно предоставить финансирование для изучения Китая и китайского языка. Если действительно долгосрочное стратегическое соперничество США с Китаем неизбежно, нет оправданий тому, что Вашингтон не делает никаких инвестиций в просвещение граждан США о КНР, отдавая решение этой задачи самому Китаю.