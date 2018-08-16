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Сенат Аргентины не вынес решения по обыску в домах экс-президента Киршнер

Политика

Для голосования не набралось требуемое законом количество сенаторов

Буэнос-Айрес, 16 августа 2018, 13:11 — REGNUM  Сенат Аргентины не смог вынести решение об ордере на обыск в собственности бывшего президента Кристины Киршнер, передает телеканал TeleSur.

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На 15 августа в Сенате были намечены слушания и голосование по санкционированию обыска в трех домах Киршнер, расположенных в городах Рио-Гальегос, Эль-Калафате и Буэнос-Айрес. Для подобного голосования, согласно законам Аргентины, требуется присутствие абсолютного большинства сенаторов, т. е. 37 (половина + 1). Слушания перенесены на неделю.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время против Кристины Киршнер и ее окружения ведется расследование, получившее название в прессе «дело о тетрадях». Бывший министр федерального планирования Хулио де Видо (2003−2015) подозревается в создании коррупционной схемы вокруг тендеров на инфраструктурные проекты.

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