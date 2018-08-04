Ключевое доказательство коррупции в деле Киршнер и ее окружения сожжено

Буэнос-Айрес, , 12:32 — REGNUM Тетради, в которых записана вся информация о предполагаемых взятках экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер, ее покойному супругу Нестору Киршнеру и близким к ним чиновникам, сожжены. Об этом заявил их автор, ключевой свидетель в расследовании Оскар Сентено, пишет газета La Nación.

Вечером 3 августа Оскар Сентено заявил в суде, что сжег свои записи в мангале на заднем дворе своего дома. Сентено — водитель одного из высокопоставленных фигурантов крупного расследования против Киршнер и их окружения. Сентено якобы фиксировал в 8 тетрадей всё, что происходило в его автомобиле: от кого, кому и какие суммы денег он перевозил. В январе этого года записи попали в руки журналиста издания La Nación, который начал свое расследование. Газета опубликовала фотокопии обложек и некоторых страниц.

Волна арестов прокатилась по Буэнос-Айресу 1 августа. Были арестованы более десяти чиновников и бизнесменов, бывший министр федерального планирования Хулио Де Видо помещен в тюрьму. В первый день арестов полиция совершила 18 обысков. Кристина Киршнер вызвана на допрос 13 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники Киршнер назвали дело политически мотивированным и сфабрикованным. Один из депутатов заявил, что тетради были подделаны ответственным за расследование судьей.

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Напомним, в будущем году в Аргентине продут президентские выборы. Ожидается, что Кристина Киршнер, стоявшая во главе страны с 2007 по 2015 годы, выдвинется на новый срок.

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