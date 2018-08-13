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Экс-президент Аргентины вызвана на допрос по делу о коррупции

Политика

Кристина Киршнер призвала своих сторонников и коллег сохранять спокойствие

Буэнос-Айрес, 13 августа 2018, 09:00 — REGNUM  13 августа экс-президент Аргентины Кристина Киршнер будет допрошена судом по делу о коррупции. Киршнер обратилась к своим сторонникам в Twitter с просьбой не предпринимать активных действий в ее поддержку.

«Утром в понедельник я предстану в Комодоро-Пи, как делала это в каждом судебном процессе. Товарищей, которые намерены мобилизоваться, чтобы сопровождать меня, прошу этого не делать», — написала Киршнер.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Аргентине под руководством судьи Клаудио Бонадио идет мастшабное расследование дела о коррупции, в котором замешаны Кристина Киршнер и несколько чиновников периода ее президентства, а также крупные бизнесмены. На допрос вызваны арестованный экс-министр федерального планирования Хулио де Видо, бывший глава кабинета министров Хуан-Мануэль Абаль Медина, бывший глава разведки Оскар Парилли и другие.

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