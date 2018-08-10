Комиссар ООН по правам человека: Верю, что Лула да Силва — честный человек

Сантьяго, , 09:02 — REGNUM

Бывший президент Чили, новый Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призналась в симпатиях к своим бразильским коллегам Луису Инасиу Луле да Силве и Дилме Русеф. Своим отношением она поделилась в рамках интервью еженедельнику The Clinic.

Бачелет отметила, что члены американской Демократической партии и сенатор Берни Сандерс призывают пересмотреть «этот сомнительный и политизированный процесс».

«Я верю, что он (Лула) — честный человек, а также чувствую к нему расположение и уважение, как и к Дилме. То, что сделали по отношению к ней, было очевидно политическим, и те, кто продвигали этот процесс против нее, сегодня находятся в тюрьме», — сказала Бачелет.

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Напомним, экс-президент Бразилии Дилма Русеф (2011−2016) была отстранена от власти в августе 2016 года путем импичмента. Ее предшественник Лула да Силва (2003−2010) в данный момент отбывает тюремный срок по обвинению в пассивной коррупции и отмывании денег.

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