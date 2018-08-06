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Экс-президент Бразилии Дилма Русеф поборется за место в Сенате

Политика

Свергнутая в 2016 году Русеф утверждена кандидатом от «Партии трудящихся»

Экс-президент Бразилии Дилма Русеф поборется за место в Сенате
Roberto Stuckert Filho
Дилма Русеф

Бразилиа, 6 августа 2018, 07:34 — REGNUM  5 августа «Партия трудящихся» Бразилии утвердила кандидатуру бывшего президента страны Дилмы Русеф на выборы в федеральный Сенат, сообщает агентство Prensa Latina.

Также партия выдвинула губернатора штата Минас-Жерайс Фернандо Пиментела на переизбрание. Результаты голосования в этом штате были решающими для всей Бразилии на последних четырех выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−4 августа «Партия трудящихся» официально представила отбывающего тюремный срок по обвинению в коррупции экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву в качестве своего кандидата в президенты и презентовала свой правительственный план. Всеобщие выборы в Бразилии пройдут в октябре: будут избраны президент страны, губернаторы штатов, члены парламента и местных законодательных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: Осуждённый за коррупцию Лула да Силва выдвинут в президенты Бразилии

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