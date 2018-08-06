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Экс-министр образования Бразилии может стать заменой кандидатуре Лулы

Политика

Профессор политических наук и доктор философии Фернандо Аддад выдвинут на пост вице-президента от Партии трудящихся

Бразилиа, 6 августа 2018, 09:24 — REGNUM  Бывший министр образования Бразилии Фернандо Аддад станет кандидатом в президенты Бразилии от Партии трудящихся, если суд запретит ее историческому лидеру Луису Луле да Силве баллотироваться в президенты, передает TeleSur 6 августа.

Если кандидатура экс-президента Лулы будет зарегистрирована, 55-летний Фернандо Аддад станет претендентом на должность вице-президента. Аддад отправится в тур по Бразилии вместе с кандидатом в президенты от Коммунистической партии Мануэлой Д'Авилой. Партия трудящихся объединила усилия с коммунистами, чтобы сформировать широкий народный лагерь с целью вернуть к власти левые силы.

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Как сообщало ИА REGNUM, всеобщие выборы в Бразилии пройдут в октябре, регистрация кандидатов начнется 15 августа. Экс-президент Бразилии (2003−2010) Луис Инасиу Лула да Силва отбывает тюремный срок по обвинению в коррупции и отмывании денег, но является лидером предвыборных опросов избирателей.

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