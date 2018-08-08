Защита арестованной в США Бутиной согласилась закрыть доступ к делу

Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Защита гражданки России Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в работе иностранным агентом и сговоре, согласилась с требованием стороны обвинения о закрытии доступа к материалам по делу, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл.

«Мы согласились на ордер об ограниченном доступе, — цитирует РИА Новости адвоката. — Он будет представлен через день-другой и подписан судьей».

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По его словам, ограничение доступа распространяется на представленные властями документы. Их можно будет увидеть в случае, если они будут представлены во время судебных заседаний.

Напомним, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля по обвинению в работе в качестве агента влияния России без соответствующей регистрации в Соединенных Штатах. По совокупности предъявленных обвинений гражданке РФ грозит до 15 лет тюрьмы.

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