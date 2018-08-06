Слуцкий просит американского сенатора защитить Бутину

Москва, , 15:08 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) попросил американского сенатора-республиканца Рэнда Пола «возвысить голос в защиту Марии Бутиной», передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

«Мы просим вас помочь в ситуации с гражданкой России Марией Бутиной, которая была совершенно безосновательно арестована по надуманному обвинению», — сказал Слуцкий, обращаясь к сенатору.

Бутину обвиняют в том, что она не зарегистрировалась как иностранный агент, но, заверил парламентарий, «ее деятельность и не подразумевала такой регистрации».

"И если Вы, господин Пол, возвысите свой голос в защиту Марии Бутиной — хотя бы с точки зрения изменения меры пресечения — Вы проявите себя как Человек с большой буквы», — сказал Слуцкий.

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Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля по обвинению в работе в качестве агента влияния России без соответствующей регистрации в США.

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