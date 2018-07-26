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МИД РФ: Мария Бутина — политическая заключенная в США

Политика

Охота на ведьм во всей красе

МИД РФ: Мария Бутина — политическая заключенная в США
Женщина за рёшёткой

Москва, 26 июля 2018, 18:08 — REGNUM  Российская гражданка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в шпионаже, является политической заключенной. Об этом сегодня, 26 июля, заявил журналистам заместитель официального представителя министерства иностранных дел России Артём Кожин.

«Её арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики, а значит, она — политическая заключённая», — сказал Кожин на брифинге.

Кожин подчеркнул, что российская гражданка Бутина на волне кампании по очернению России брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу.

«Фактически только из-за своего происхождения. Что это, как не настоящая охота на ведьм?» — задает риторический вопрос дипломат.

Также Кожин сообщил, что государственному департаменту США заявлен решительный протест в связи с противоправным арестом Бутиной и «жесточайшим психологическим давлением», которое на нее оказывают в тюрьме.

Напомним, что Мария Бутина была арестована в США по обвинению в якобы незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Так в США формулируется обвинение в шпионаже. Никаких доказательств вины Бутиной не существует, и об этом неоднократно заявлял её американский адвокат.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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