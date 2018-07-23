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Госсекретарь США сравнил руководство Ирана с мафией

Политика

«Иран управляется чем-то, что больше напоминает мафию»

Госсекретарь США сравнил руководство Ирана с мафией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Вашингтон, 23 июля 2018, 08:51 — REGNUM  Правительство Ирана по своей структуре скорее напоминает мафию. Об этом, как передает Reuters, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в библиотеке экс-президента США Рональда Рейгана в штате Калифорния.

«Иран управляется чем-то, что больше напоминает мафию, чем правительство», — сказал Помпео, раскритиковав внутреннюю и внешнюю политику Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля 2018 г. президент Ирана Хасан Рухани заявил, что властям США, враждебно относящимся к Ирану, следует задуматься о последствиях.

«Не играйте с огнём, потому что вы пожалеете об этом», — сказал Рухани.

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