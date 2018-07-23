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Трамп предостерег президента Ирана от угроз в адрес США

Политика

22 июля текущего года президент Ирана Хасан Рухани заявил, что властям США, враждебно относящимся к Ирану, не следует «играть с огнём»

Вашингтон, 23 июля 2018, 08:09 — REGNUM  Президенту Ирана Хасану Рухани, выступившему с угрозами в адрес США, следут задуматься о последствиях. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Никогда, никогда не угрожайте США, или вы (власти Ирана) столкнетесь с такими последствиями, с которыми никогда не сталкивались за всю вашу историю», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что США уже не та страна, которая «будет поддерживать ваши безумные слова, насилие и смерть».

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля текущего года президент Ирана Хасан Рухани заявил, что властям США, враждебно относящимся к Ирану, не следует «играть с огнём».

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Противостояние Ирана и США
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