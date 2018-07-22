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Рухани: Трампу лучше «не играть с огнём»

Политика

Развалить Иран американцам не удастся

Рухани: Трампу лучше «не играть с огнём»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Тегеран, 22 июля 2018, 12:58 — REGNUM  Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что президенту США Дональду Трампу не следует «играть с огнём». Об этом сегодня, 22 июля, сообщает агентство Tashim.

«Не играйте с огнём, потому что вы пожалеете об этом. Вы не можете спровоцировать иранскую нацию против безопасности и интересов Ирана», — сказал Рухани.

Он подчеркнул, что власти США должны хорошо понимать, что мир с Ираном является ключом для общего мира, а война с Исламской республики станет «ключом к войнам».

Любая внешняя угроза делать Иран более единым и этом поможет помешать любым планам США.

Напомним, что Трамп ещё в период своей предвыборной кампании заявлял, что США следует враждебно относится к Ирану. Придя в Белый дом Трамп полностью сменил вектор американской политики в отношении Ирана и заявил о возобновлении санкций.

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Противостояние Ирана и США
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