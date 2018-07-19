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ВКС России осваивают боевые лазерные комплексы «Пересвет»

Политика

Новейшую технику уже развернули в местах дислокации

Москва, 19 июля 2018, 10:35 — REGNUM  Боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поступили на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России и развернуты в местах дислокации. Об этом 19 июля сообщили в Министерстве обороны РФ, добавив, что для размещения техники и дежурных смен подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения.

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Новое стратегическое вооружение Путина — планы, реальность и перспективы

Личный состав подразделений, оснащаемых комплексом «Пересвет», прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время активно осваивает новое вооружение. В местах дислокации на боевой технике личный состав отрабатывает практические действия с выполнением мероприятий развертывания и подготовки комплексов к боевому применению.

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Новейшая ударная боевая система разрабатывалась семь лет — Путин

В Минобороны РФ подчеркнули, что создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и её союзников.

Видео опубликовано Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о создании лазерного комплекса «Пересвет» президент РФ Владимир Путин сообщил 1 марта в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию.

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