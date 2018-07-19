ВКС России осваивают боевые лазерные комплексы «Пересвет»

Москва, , 10:35 — REGNUM Боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поступили на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России и развернуты в местах дислокации. Об этом 19 июля сообщили в Министерстве обороны РФ, добавив, что для размещения техники и дежурных смен подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения.

Читайте также: Испытания подводного беспилотника «Посейдон» близятся к завершению

Новое стратегическое вооружение Путина — планы, реальность и перспективы

Личный состав подразделений, оснащаемых комплексом «Пересвет», прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время активно осваивает новое вооружение. В местах дислокации на боевой технике личный состав отрабатывает практические действия с выполнением мероприятий развертывания и подготовки комплексов к боевому применению.

Ранее по теме: Оснащенная комплексами «Кинжал» эскадрилья провела свыше 350 полётов

Новейшая ударная боевая система разрабатывалась семь лет — Путин

В Минобороны РФ подчеркнули, что создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и её союзников.

Видео опубликовано Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о создании лазерного комплекса «Пересвет» президент РФ Владимир Путин сообщил 1 марта в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию.

Читайте ранее в этом сюжете: Для новейшего российского оружия выбрали самые яркие названия