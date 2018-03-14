Хезер Науэрт ушла с поста официального представителя госдепартамента США

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назначил официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Официальным представителем Госдепа Науэрт была с апреля 2017 года. До этого она работала на телеканале Fox News в Нью-Йорке.

Её предшественник на посту заместителя госсекретаря Стив Голдштейн был уволен накануне, 13 марта, вместе со своим шефом, главой внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном.

Решение об увольнении Голдштейна было принято после того, как он опубликовал информацию, противоречащую официальной позиции Белого дома в вопросе отстранения Тиллерсона от должности госсекретаря, заявили источники Associated Press.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон покинет свой пост, а его место займёт нынешний директор ЦРУ Майк Помпео. В свою очередь, на пост главы разведывательного управления будет назначена Джина Хаспел, которая станет первой женщиной в этой должности.

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