Позвонил спустя часы после сообщения в Twitter: как Трамп уволил Тиллерсона

Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Отправленный в отставку госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что президент Дональд Трамп сначала написал о своем решении в Twitter и только через несколько часов позвонил уволенному госсекретарю лично, передает телеканал NBC News.

Комментируя известия о своей отставке, Тиллерсон пояснил, что Трамп позвонил ему 13 марта в полдень из самолета (Air Force One) во время полета в Калифорнию. Это произошло через несколько часов после того, как Трамп публично объявил об увольнении Тиллерсона в Twitter.

«Самое главное — обеспечить упорядоченный и плавный переход в такое время, когда страна по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами в области политики и национальной безопасности», — заявил Тиллерсон.

Телеканал отмечает, что в своих комментариях Тиллерсон ни разу не упомянул непосредственно Трампа.

«До сих пор есть много работы в плане реагирования на тревожное поведение и действия со стороны российского правительства», — отметил Тиллерсон.

Тиллерсон заявил, что Москве следует быть внимательнее к своим действиям — в интересах ее же народа, а также «в интересах всего мира». По его мнению, продолжение теперешней линии РФ, вероятно, «приведет к большей изоляции».

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Напомним, 13 марта Трамп в Twitter написал, что место Тиллерсона теперь займет директор ЦРУ Майк Помпео, а на место Помпео он назначает Джину Хаспел.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! — написал Трамп. — Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной таким образом. Поздравляем всех!»

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