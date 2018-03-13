«Разошлись в позициях»: Трамп прокомментировал отставку Тиллерсона

Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объяснил журналистам своё решение об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря расхождением позиций по многим внешнеполитическим вопросам.

«Мы хорошо ладим, однако у нас разногласия во мнениях», — сказал глава Белого дома, отметив, что разговоры между ним и Тиллерсоном на эту тему «велись долгое время».

В качестве примера Трамп упомянул сделку по ядерной программе Ирана. Сам он неоднократно называл её худшим из соглашений, в котором когда-либо участвовали США, тогда как Тиллерсон считает её приемлемой.

В свою очередь, глава ЦРУ Майк Помпео, который должен сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, по словам главы Белого дома, имеет схожий с его собственным взгляд на эту тему.

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Напомним, что слухи о грядущей отставке Рекса Тиллерсона распространялись в США ещё с лета минувшего года. СМИ сообщали, что президент недоволен работой госсекретаря. В частности, отмечалось расхождение в позициях рампа и Тиллерсона по политике США в отношении Афганистана и Кубы.

В сентябре глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter публично раскритиковал Рекса Тиллерсона за его заявление о желании Вашингтона начать диалог с КНДР и призвал госсекретаря «не тратить время».

Сегодня же неназванный высокопоставленный представитель Белого дома заявил изданию The New York Times, что перестановки в руководстве Госдепартамента и ЦРУ обусловлены желанием Дональда Трампа сформировать новую команду перед переговорами с КНДР, которые планируется провести в мае этого года.

Напомним, Дональд Трамп 13 марта сообщил, что Рекс Тиллерсон покинет должность госсекретаря, а его место займет нынешний директор ЦРУ Майк Помпео. В свою очередь, на пост главы разведывательного управления будет назначена Джина Хаспел, которая станет первой женщиной в этой должности.

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