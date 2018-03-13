Правозащитники в США выступили против назначения Помпео и Хаспел

Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Международная правозащитная организация Нuman Rights Watch обратилась к сенату США с призывом отклонить предложенные президентом США Дональдом Трампом кандидатуры новых руководителей госдепартамента и ЦРУ Майка Помпео и Джины Хаспел из-за поддержки ими практики применения пыток в американских тюрьмах.

В распространённом 13 марта заявлении офиса правозащитной организации в Вашингтоне выражается «глубокая встревоженность» тем, что глава Белого дома выдвинул на столь высокие должности, влияющие на положение США в мире, «людей, которые одобряли пытки».

Напомним, Майко Помпео ранее выступал против закрытия тюрьмы Гуантанамо, а также называл сотрудников ЦРУ, применявших пытки к заключённым в этой тюрьме, патриотами США.

В свою очередь, о Джине Хаспел известно, что в начале 2000-х годов в её подчинении находилась секретная американская тюрьма «Кошачий глаз» в Таиланде, где в отношении подозреваемых в терроризме применялись «расширенные техники проведения допроса».

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп 13 марта объявил об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначении на эту должность нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео. На пост главы разведывательного управления будет назначена Джина Хаспел. Обе кандидатуры должны пройти утверждение в сенате США.

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