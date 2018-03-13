Трамп назначил новым директором ЦРУ женщину

Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назначил новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хаспел. Об этом Трамп написал сегодня, 13 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!» — написал Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявил, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон уходит со своего поста, а его место займет нынешний директор ЦРУ Майк Помпео.

Про Хаспел известно, что она занимала должность первого заместителя директора ЦРУ. Более того, Хаспел — кадровый сотрудник ЦРУ с более чем 30-летним стажем. Также известно, что в 2002 году Хаспел управляла тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где содержались исламисты. В тюрьме применялись пытки водой и лишением сна.

Ранее женщина никогда не занимала пост директора ЦРУ.