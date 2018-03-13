Генштаб РФ пригрозил ответить на удар США по Дамаску

Москва, , 11:52 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации готовы к принятию ответных мер в случае ракетно-бомбового удара США по правительственным учреждениям в Дамаске. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в ходе селекторного совещания.

«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим ВС РФ примут ответные меры воздействия», — заявил Герасимов.

Генерал армии напомнил, что в столице Сирии в учреждениях и на объектах находятся российские представители Центра примирения враждующих сторон, военные советники и военнослужащие военной полиции.

По его словам, боевики планируют провести в Восточной Гуте провокацию с использованием химического оружия, ответом именно на этот инцидент и должен будет стать удар ВВС США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель США в ООН Никки Хейли выступила с предупреждением в адрес «любой страны, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий», заявив, что США «по-прежнему готовы действовать» в Сирии. Она также напомнила об ударе по сирийской авиабазе после химатаки в Хан-Шейхуне.

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