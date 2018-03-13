В Госдуме расценили как провокацию заявление Хейли о готовности бомбить САР

Москва, , 11:08 — REGNUM В Госдуме осудили заявление официального представителя США в ООН о готовности бомбить суверенную Сирию, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Официальный представитель США в ООН Никки Хейли во время заседания Совета Безопасности ООН заявила, что США готовы к новым действиям по Сирии.

«Заявление официального представителя США в ООН о готовности бомбить суверенную Сирию — это провокация и прямая угроза жизни сирийского народа. На это необходимо обратить особое внимание ООН, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны Вашингтона», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Громкие слова постпреда США в ООН о гуманитарной катастрофе в Восточной Гуте и не реализуемые по вине боевиков требования прекращения огня говорят лишь о попытке американской стороны обосновать новые бомбовые удары по Сирии, отметил парламентарии. По его словам, на ту же задачу направлены провокации вокруг применения химоружия.

«США вновь пытаются обвинить официальный Дамаск в химатаках, при том, что производят его именно террористы и есть прямые доказательства применения боевиками в Восточной Гуте отравляющего хлоросодержащего вещества», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Хейли выступила с предупреждением в адрес «любой страны, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий», заявив, что США «по-прежнему готовы действовать» в Сирии. Она также напомнила об ударе по сирийской авиабазе после химатаки в Хан-Шейхуне.

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