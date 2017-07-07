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«Авиация западной коалиции убила 600 мирных жителей Ирака и Сирии»

Политика

Представители западной коалиции опубликовали ежемесячный отчет

Вашингтон, 7 июля 2017, 17:32 — REGNUM  С 2014 года по меньшей мере 600 мирных жителей Ирака и Сирии погибли в результате авиаударов западной коалиции, возглавляемой США, согласно ежемесячному отчету представителей западной коалиции, 7 июля сообщает Reuters.

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В период с августа 2014 года по май 2017 года в Ираке и Сирии погибли 603 мирных жителя от действий авиации западной коалиции.

С момента начала западной кампании против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) авиация нанесла 22 тыс. воздушных ударов, поступило 727 сообщений о жертвах среди гражданского населения, говорится в отчете.

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Напомним, согласно данным Airwars, независимой группы мониторинга, по меньшей мере 4 тыс. 354 мирных жителя погибли от воздушных ударов западной коалиции.

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