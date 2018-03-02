Путин наследует военные идеи Сахарова: Радио REGNUM

Москва, 2 марта 2018, 14:00 — REGNUM
- Русское чудо-оружие: военная тайна Путина стала неожиданностью для всех;
- Реакция Германии: немецкие СМИ дали оценку посланию главы Кремля;
- Американская помощь: США помогут Киеву вести гибридную войну;
- «Удар в спину»: Венгрия об отмене языкового «закона Кивалова — Колесниченко»;
- Влияние весны: в марте рубль восстановит утерянные позиции.
Читайте ранее в этом сюжете: В чьих руках оказались Евросоюз и Иерусалим? Радио REGNUM
Читайте развитие сюжета: Россия куёт оружие, Киев вступает в «ледниковый период»: Радио REGNUM