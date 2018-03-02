«Путин размахивает ядерной дубиной»: реакция немецкой прессы

Берлин, , 10:55 — REGNUM «Путин размахивает ядерной дубиной», «Путин угрожает», «Взрывная речь», «Путин презентует новые ракеты» — под такими заголовками вышли статьи в немецкой прессе, посвященные посланию президента РФ Федеральному собранию 1 марта. Внимание немецких журналистов почти полностью сосредоточилось на оборонной повестке речи Владимира Путина.

Военные эксперты, упомянутые на страницах Süddeutsche Zeitung, усомнились в правдивости информации о достижениях российской оборонной промышленности. В газете приводятся слова эксперта в области ракетостроения Роберта Шмукера по поводу заявления об успешном испытании малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты.

«Я не могу себе представить, что они могут сделать небольшой летательный ядерный реактор. Это не заслуживает доверия», — сказал Шмукер.

В Süddeutsche Zeitung отметили, что с этой точки зрения речь президента нельзя назвать «бряцаньем оружия перед Западом». Это обычный набор предвыборных обещаний с целью «приласкать» российский народ.

При передаче новости СМИ не удержались от экспрессивной оценки выступления Путина. Berliner Morgenpost задается вопросом: не является ли блефом «запугивание мира» ядерной дубиной? Так или иначе, эта речь — демонстрация силы.

Газета Die Welt назвала послание «чванливой пропагандисткой речью», призванной запугать Соединенные Штаты и весь Запад. Издание обеспокоено упоминанием ракеты РС-28 «Сармат», которая может уничтожить Францию «одним махом». По её мнению, «авторитарные державы Россия и Китай гигантскими шагами преодолевают свое военно-технологическое отставание от Запада».

Многие издания полагают, что содержание выступления демонстрирует всю натянутость отношений между Россией и Западом, в первую очередь США, и не видят перспектив для нормализации положения.

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 1 марта в Центральном выставочном зале «Манеж».