МИД Венгрии: Украина нанесла «удар в спину» Европе

Будапешт, , 07:48 — REGNUM Украина наносит Европе «удар в спину», заявил 1 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает пресс-служба венгерского правительства.

Таким образом, политик отреагировал на отмену на Украине так называемого языкового «закона Кивалова — Колесниченко». По словам Сийярто, отмененный Конституционным судом Украины закон позволял национальным меньшинствам использовать их родной язык, однако теперь против них вновь применяются «жестокие меры».

Глава МИД Венгрии назвал подобные действия Киева «ударом в спину» Европе, поскольку Украина, с одной стороны, стремится вступить в ЕС и ждет поддержки от западных «партнеров», а с другой стороны, нарушает принятые на себя обязательства после подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

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«На Украине проводятся жестокие атаки на национальные меньшинства», — сказал Сийярто.

Он также напомнил про закон «Об образовании», который запрещает украинским школам с пятого класса обучать учеников на их родном языке, и о недавнем нападении на Общество венгерской культуры Закарпатской области. В связи с этими событиями, отметил политик, Венгрия не будет поддерживать ассоциацию Киева и ЕС.

Напомним, ранее Венгрия заблокировала проведение заседания комитета «Украина — НАТО» благодаря своему праву вето. Также Будапешт неоднократно подчеркивал, что пока Украина не перестанет нарушать права венгерского национального меньшинства, Венгрия будет блокировать всяческие попытки Киева сблизиться с ЕС и НАТО.

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