Молдавия продолжает давление на Россию, США «сдают позиции»: Радио REGNUM

Москва, 1 марта 2018, 08:00 — REGNUM
- Игра мускулами: Молдавия перевооружается и грозит России;
- «Искусственный интеллект» на войне: Литва репетирует победу «в войне с РФ»;
- Двойная игра: призывы к воссоединению с Россией крымский суд признал преступлением?
- «Русские всё ещё идут!»: политику Трампа назвали «сдачей позиций»;
- Пикантность инициативы: некоторые услуги ФНС станут «немного платными».
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