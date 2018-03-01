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Молдавия продолжает давление на Россию, США «сдают позиции»: Радио REGNUM

Политика

Планы Кишинёва — угроза в адрес России, политика США — «русские всё ещё идут!»

Молдавия продолжает давление на Россию, США «сдают позиции»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 1 марта 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Разъярённые регионы России против старой и новой власти: Радио REGNUM

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regnum author Радио REGNUM
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