Игра мускулами: Молдавия перевооружается под НАТО и грозит ПМР и России

Кишинёв, , 03:08 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон созовет заседание Высшего совета безопасности страны, чтобы обсудить ход расследования кражи 1 млрд евро из банковской системы страны, активизацию румыноунионистских организаций в стране и заявленные планы минобороны Молдавии по перевооружению в течение двух лет молдавской армии по стандартам НАТО. Как сообщил Додон, по итогам консультаций с правительством, провести заседание ВСБ решено на следующей неделе, хотя ранее планировалось сделать это до конца февраля, передает ИА REGNUM.

О планах полного переоснащения молдавской армии по стандартам НАТО до 2019 года заявил министра обороны Молдавии Евгений Стурза. Минобороны, по его словам, намерено закупить летальное оружие, соответствующее стандартам Североатлантического альянса. В 2018 году, по словам Стурзы, будет переоснащен один батальон, а в 2019 — все подразделения молдавской армии.

В Тирасполе считают, что эти планы Кишинева являются угрозой в адрес Приднестровья и России. «По меньшей мере, это говорит о том, что в 2018 году Кишинев намерен продолжить политику психологического давления на российское военное присутствие на Днестре, которая была широко развернута в мае-октябре 2017 года», — заявил директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

«Перевооружение армии Молдовы по стандартам НАТО — один из элементов большого торга, который разворачивается между молдавскими властями и Западом по вопросу о будущем нынешнего политического режима в РМ после парламентских выборов 2018 года», — сказал он в интервью ИА «Новости Приднестровья».

Кишинев, по словам Шорников, сделал сильный ход. «Переход на стандарты НАТО — это не только политический жест, но и небезвыгодное для американских военных корпораций предложение, причем в долгосрочной перспективе», — отметил он.

Планы, озвученные министром обороны Молдавии, по словам Шорникова, сродни покупке индульгенции.

«Молдавская власть рассчитывает, что в обмен на военные заказы Вашингтон отпустит грехи за украденный миллиард и, особенно, за утрату доверия людей к идее европейской и евроатлантической интеграции в период правления в РМ проевропейских альянсов», — заметил эксперт.

При этом он уверен, что молдавская экономика «точно не выдержит такой нагрузки». «Однако если перевооружение будет происходить за счет финансовой помощи извне, о чем отдельно упомянул Стурза, то это действительно тревожный сигнал, поскольку на кон будут поставлены мир и стабильность во всем регионе», — делает вывод Шорников.

Заведующий кафедрой политологии и политического управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский, в свою очередь, подчеркивает, что спонсором перевооружения Молдавии выступает условный Запад, а реально — США.

«Зачем государству с прописанным в Конституции нейтральным статусом накачивать страну новыми видами оружия, «играть мускулами» и фактически угрожать своему соседу, то есть Приднестровью?» — задаётся вопросом эксперт.

По мнению Ильи Галинского, это может говорить о том, что руководством Молдавии разрабатываются планы по военному захвату Приднестровья.

«Совершенно очевидно, этот нейтральный статус Молдовы превращается в некий фиговый листок. Молдова полноценно сотрудничает с НАТО, участвует в его программах, на регулярной основе проводит в его рамках военные учения, в том числе на территории РМ, вблизи границ Приднестровья. И все это делается явно с намеком на нашу республику», — отмечает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия согласно конституции является нейтральным государством, однако этот принцип регулярно нарушается молдавскими властями.

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