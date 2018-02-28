Литва репетирует победу «в войне РФ» с помощью «искусственного интеллекта»

Вильнюс, , 18:46 — REGNUM «В Литве пропадает связь GSM, в то же самое время фиксируется, что в сторону порта угрожающе двигается тяжеловесная колонна, над аэропортом появляется неопознанный самолет, а в двух местах в Литве возникает угроза аварии на железнодорожных участках — это всего малая часть сценария учений, координируемых группой Lietuvos geležinkeliai, которые прошли 28 февраля и затронули стратегические объекты», — так драматически в Литве представлены учения, которые организовали как все ключевые госпредприятия страны, так и минобороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

16 разных учреждений и более 1000 специалистов в Вильнюсе, Клайпеде и Шяштокай 28 февраля провели названные заранее «историческими» учения по гибридной безопасности Hybrid Wind IoT 2018.

«11 сентября мы впервые организовали учения «Взгляд железного глаза 9/11», во время которых мы тестировали наши способности решать вызовы в сфере гибридной безопасности — от кибернетических атак до сотрудничества со спецслужбами. В среду реализован один из выводов этих учений — рекомендация организовать учения всего сектора связи, во время которых можно будет убедиться в способности предприятий и служб ликвидировать гибридные угрозы на стратегических государственных объектах», — говорит гендиректор Lietuvos geležinkeliai Мантас Бартушка.

В учениях такого типа приняли участие предприятия Lietuvos geležinkeliai, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Oro navigacija, VĮ Lietuvos oro uostai, Lietuvos radijo ir televizijos centras, администрация безопасности транспорта Литвы. В учениях также свою роль исполнили подразделение литовской полиции по антитеррористическим операциям Aras, центральный клайпедский терминал, литовская армия.

Наблюдать за учениями были приглашены и другие госучреждения и спецслужбы. Специальные задания по заранее подготовленному сценарию учений выполнялись на шести объектах в разных местах Литвы, а технический центр учений работал в административном здании предприятия Lietuvos geležinkeliai. «Во время этих учений впервые в истории к выполнению функции принятия решений привлечена технология «Интернет вещей», один их компонентов которой — искусственный интеллект», — похвалились в Lietuvos geležinkeliai.