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В России идёт смена элит и подготовка к ЧМ: Радио REGNUM

Политика

Франц Клинцевич лишён поста первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

В России идёт смена элит и подготовка к ЧМ: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 14 февраля 2018, 14:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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