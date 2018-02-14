В России идёт смена элит и подготовка к ЧМ: Радио REGNUM

Москва, 14 февраля 2018, 14:00 — REGNUM
- Зазвонил телефон: зачем Владимиру Путину звонил Порошенко?
- «Без комментариев»: Клинцевич лишился поста первого зампреда комитета Совфеда по обороне;
- Ничто не забыто: музей блокады Ленинграда начнут строить летом;
- Выбиться в лидеры: названы регионы — лидеры по качеству жизни;
- Контроль цен: Росавиация проследит за стоимостью авиабилетов к ЧМ-2018.
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