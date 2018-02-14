Новый музей блокады Ленинграда начнут строить летом 2018 года

Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM Строительство нового здания Музея обороны и блокады Ленинграда начнется летом 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в среду, 14 февраля, в пресс-службе городской администрации, такое заявление сделал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Проект музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» уже одобрен, сейчас готовится проектно-сметная документация. Строительство нового здания в центре города, в излучине Невы начнется летом этого года. Музей в Соляном переулке будет сохранен, он станет филиалом, посвященным истории самого музея», — рассказал ветеранам губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге ранее рассчитывали построить на Смольной набережной новый Музей обороны и блокады Ленинграда к январю 2019 года, когда будет отмечаться 75-летие полного освобождения от блокады. В начале января 2018 года стало известно, что новое здание Музея обороны и блокады Ленинграда должно быть построено к сентябрю 2019 года. Новый комплекс зданий станет частью большого музейного пространства.

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Музей блокады будет включать в себя постоянную экспозицию и зоны временных выставок, научно-исследовательский и образовательный центр, мемориал, архив, библиотеку и фондохранилище. Музей будет располагаться на Смольнинской набережной на стрелке Невы западнее Смольного монастыря на площади 1,73 га. Стоимость строительства составит 1,8 млрд рублей.

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