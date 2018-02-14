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Клинцевич лишен поста первого зампреда комитета Совфеда по обороне

Политика

Его пост займет Александр Ракитин

Клинцевич лишен поста первого зампреда комитета Совфеда по обороне
Иллюстрация: Council.gov.ru
Франц Клинцевич

Москва, 14 февраля 2018, 11:16 — REGNUM  Член Совфеда Франц Клинцевич лишен поста первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, соответствующее постановление принял Совфед. При этом Клинцевич останется рядовым членом Совфеда и членом комитета по обороне.

О желании сенатора покинуть пост стало известно 12 февраля. Ранее парламентарий не раскрыл конкретных причин своего решения, но сказал, что его открытость как одного из руководителей комитета, «наверное, не всем нравилась».

Должность первого зампреда комитета займет сенатор от Карелии Александр Ракитин. До сентября прошлого года он был руководителем управления ФСБ России (военной контрразведки) по Западному военному округу.

Летом 2017 года в отставку с поста главы оборонного комитета Совета Федерации подал Виктор Озеров, занимавший эту должность в течение долгих лет. Его место занял экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

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Совет Федерации РФ

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