«Кремлёвский список» Трампа: кто в нём есть, кого нет, и что за этим стоит

Владимир Павленко, , 17:46 — REGNUM

Опубликован так называемый «кремлевский список», составленный в США по закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. (Пока писал статью, публикация в «Ведомостях» стала «недоступной», но ее успели перепостить). Превентивных разговоров было много, но сейчас, когда перечень «изгоев, близких к Владимиру Путину», американцами обнародован, ситуация по крайней мере прояснилась.

Несколько соображений «по горячим следам».

Первое. Трудно не согласиться с Дмитрием Песковым в том, что включение в список к экономическим санкциям автоматически не ведет. Но оно преследует другие, преимущественно политические, цели, главная из которых — расшатывание политической стабильности и поощрение подрывных настроений в преддверии выборов. Причем американский «кремлевский список» апеллирует как к низам, прежде всего оранжево-леволиберальным, подталкивая их к огульному и экспрессивному участию в протестах под известным лозунгом «все начальники — сволочи!», так и к верхам, в среде которых поощряется позиция, предсказанная несколько месяцев назад Михаилом Хазиным: сформировать антипутинский консенсус и сдать страну вместе с президентом, выкупив таким образом себе индульгенцию от превращения членства в «списке» в реальные санкции и отъема «всего нажитого непосильным трудом».

При этом следует четко понимать, что компрадорские действия, к которым подталкиваются включенные в «список» представители российской элиты, их проблем не решают. Это — морковка перед носом у ослика, и сидящие у него на горбу держат ее на длинной палке, рассчитывая провернуть нехитрую двухходовку. Не просто отнять деньги, ибо здоровую элиту это объединило бы в поисках противоядий, но заставить сначала предать. То есть совершить метафизическое падение, после которого никакая элитная консолидация, даже в шкурных интересах, невозможна, и каждому придется умирать в одиночку. Расчет, признаем, небезосновательный, при этом в Вашингтоне ставку делают на хорошо известное «облико-морале» российской элиты, а также на специфику ее идеологического самоопределения, в котором казенный зачастую патриотизм соседствует с таким необузданным «европейским влечением», с такими финансовыми интересами, которые воспроизводят в памяти известную максиму покойного Бжезинского: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 млрд долларов российской элиты лежат в наших банках, вы разберитесь: это ваша элита или уже наша?».

При этом согласимся, что американский расчет — конъюнктурный, ибо в Штатах существуют свои, гораздо более глубокие и непримиримые внутриэлитные противоречия, чем в России. Живущему в стеклянном доме негоже бросаться камнями, особенно если учесть, что сам Трамп сегодня находится у своей элиты «под колпаком» и ведет с ней настоящую холодную войну. Что все те, кто сегодня спекулируют на «списке» и его последствиях, начиная с Порошенко и кончая европейскими лидерами, в свое время наговорили в адрес нынешнего американского лидера столько «попугаев», а потом «переобулись в воздухе» так быстро, что «ложку-то нашли, а осадок остался…». И если что-то пойдет «не так», вопреки сверстанным планам, ломаного гроша за прочность западной элиты никто не даст.

Второе. При внимательном рассмотрении американский «список» не может не вызывать ряда специфических вопросов, которые находятся в плоскости «двойных стандартов» вашингтонской политики. Да, в «список» включены многие сановные российские либералы. Как выясняется, поездки «за инструкциями» в Вашингтон им не помогли. Но все ли либералы оказались в этом списке? И все ли «сверхвлиятельные» олигархи?

Начинаем загибать пальцы…

Начнем с большого пальца — это Анатолий Чубайс, возглавляющий крупную государственную корпорацию «Роснано». Почему-то американцы его «позабыли». Собственно, понятен и источник такой «забывчивости»: собственные американские интересы. Чубайс настолько глубоко встроен в западную элиту, настолько укоренился в роли «смотрящего» за Россией от американского олигархического паханата, что в отличие от тех же Германа Грефа, Виктора Вексельберга, Петра Авена etc., оказался «неприкасаемым». Прямо как украинский «Сеня» Яценюк, до которого как ни хотели, так и не дотянулись.

Указательный палец — глава Центробанка Эльвира Набиуллина. И не только она сама, а вся подпирающая ее Высшая школа экономика во главе с ее супругом Ярославом Кузьминовым и «серым кардиналом» компрадорских «научных» изысканий Евгением Ясиным.

Может быть, стоит вспомнить, что представляет собой российский Центробанк, прежде всего сомнительность его статуса? Или государственная принадлежность, о которой на банкнотах ни слова? Или герб Временного правительства, который вместо государственного герба Российской Федерации чеканится на монетах?

Средний палец (не сочтите за пошлый намек) — Алексей Кудрин. Скажете — он представитель «гражданского общества» и возглавляет Комитет гражданских инициатив, из года в год подсовывающий Владимиру Путину проекты, исполненные либерального реваншизма? Полноте, Антон Силуанов, нынешний глава Минфина, — чей ставленник и «ученик»? Разве не Кудрина, этого «лучшего министра финансов всех времен и народов» по версии американских элит? Разве этого недостаточно, и разве аппаратный вес, в том числе, как увидим ниже, в глобалистских кругах, определяется только должностью?

Безымянный палец — президентская академия РАНХиГС во главе с Владимиром Мау. И неважно для лиц, принимающих решения в Вашингтоне, что именно там недавно прошел очередной гайдаровский форум, на котором деятельно профигурировали практически все будущие участники «кремлевского списка», а академия, следовательно, предоставила им «поляну».

Кстати, «в пакете» с безымянным пальцем идет мизинец, на роль которого безоговорочно претендуют отсутствующие в списке «вожди» РСПП Александр Шохин и Игорь Юргенс. Или американцам неведомо, что этот «профсоюз олигархов» включает в себя всю бизнес-часть «списка», а его руководство состоит из записных либералов. Единственная мысль по поводу того, каким образом соединяются между собой в известную комбинацию три пальца, из которых в том числе и высосан американский «список», — неизменное представительство Кудрина, Мау и Юргенса в качестве содокладчиков на обсуждении «русских вопросов» в Трехсторонней комиссии, саммиты которой проходят ежегодно. Не верите? Ну, посмотрите вот здесь (2017 г.), здесь (2016 г.), здесь (2015 г.), далее везде.

Одной руки нам не хватает, поэтому переходим на другую. Константин Малофеев, «православный» олигарх, владелец Marshal Capital Partners и телеканала «Царьград», основатель и председатель движения «Двуглавый орел», требующего к 2024 году, «после Путина», восстановить в России монархию. Этот, казалось бы, должен рассматриваться настоящим врагом США и Запада. Ан нет! Отсутствует он в «списке». Почему, можно только догадываться. У автора этих строк три версии: 1) Marshal Capital состоит в партнерских отношениях с американской Franklin Templeton Group, которая, кстати, выкупив украинские евробонды, финансировала агрессию Киева в Донбассе; 2) Восстановление монархии в России — англосаксонский проект, который с политической стороны курируется Британией, а со спецслужбистской — американскими «компетентными органами», которые через «монархическую» агентуру влияния в России, прежде всего «православный» бизнес и ряженых «дворян», с 2013 года лоббируют данную тематику, упаковывая ее в обертку формулы: «иностранные инвестиции в обмен на вынос В.И. Ленина из Мавзолея и ликвидацию некрополя на Красной площади»; 3) Работают оба фактора, вместе взятых.

Интересно, американцы понимают, что такой избирательностью подходов, подленькой и дешевой, в расчете на авось, что «не посмотрят, не увидят и не проанализируют», они если кого и дискредитируют, то прежде всего самих себя, а также ключевые фигуры собственной «пятой колонны», верхушка которой со всей очевидностью выводится из-под удара, ставится в экстерриториальное положение и, по-видимому, готовится в качестве «первых лиц» будущего «постпутинского» оккупационного режима. Это американское посольство так «лопухнулось» по причине неопытности посла, который вместо того, чтобы заниматься своим делом, из популистских побуждений ныряет в прорубь? Или это госдеп промахнулся? А может быть, подчиненные Рекса Тиллерсона таким образом натурально подложили свинью своему неискушенному в дипломатии шефу?

Третье. Как следует из действующей российской Конституции, в России три уровня власти. Два из них — федеральный и региональный — государственные, а третий, муниципальный, — это уровень местного самоуправления. Трудно предположить, что составители «списка», заранее подчеркивавшие, что бьют по Владимиру Путину, Конституцию не читали. А если знакомы с ней, то почему в «списке» не фигурирует никто из включенных в государственную власть губернаторов? Зато в нем присутствуют все полпреды президента в федеральных округах, которые никакого отношения к государственной власти не имеют, а их должности, как и образования, которые они представляют, в Основном Законе даже не упомянуты? Это, опять-таки, недосмотр или провокация от госдепа? Или о регионалах позабыли, и тогда это показатель компетентности чиновников ведомства? Или решили таким дешевым способом в преддверии президентских выборов в нашей стране стравить губернаторов с Кремлем и лично с Владимиром Путиным, «подарив» региональным первым лицам надежду, что их «не тронут», разумеется, при «хорошем», то есть компрадорском поведении?

Почему-то больше верится во второе. Иначе откуда в списке взялись имена Радика и Айрата Шаймиевых в отсутствие фамилии отца? Чтобы отец не забывал, что «старший брат» наблюдает, и если что, он в любую минуту может «список» пополнить? Чисто англосаксонские разводки!

А главы думских фракций, они же лидеры парламентских партий? Или Владимир Жириновский, который со своим антиамериканизмом, пусть и в известной мере популистским, американцев еще не «достал»?

Таким образом, анализ американского «кремлевского списка», пусть самый предварительный и поверхностный, уже показывает всю конъюнктурность действий заокеанских властей, якобы озабоченных борьбой с российской коррупцией. На деле смотреть в этом «списке» нужно не только то, кто там присутствует, но и тех, кого в нём нет. Очень может быть, что подобно засветке с помощью фитнеса американских военных баз, рассматриваемый «список» раскрывает совсем другое — подлинные внутренние ставки американского истеблишмента внутри нашей страны. Тех, кто, возможно, призван либо оправдать американское «доверие», либо по-детски приняв всё за «чистую монету», клюнуть и позволить использовать себя втемную в качестве тарана российской государственности. Или кто-нибудь остался еще таким наивным, чтобы поверить, что в США интересуются положением русского и, шире, российского народа и хотят ему помочь? «Блажен, кто верует, — тепло ему на свете!».

Ну, а российские «элитарии», включенные в «список», — им, конечно же, не позавидуешь. Но это яркий и наглядный пример, что на двух стульях в нынешнюю переломную эпоху не усидеть. И что совмещать патриотизм с западничеством можно лишь до определенной черты. А дальше — приходится (или придется) делать выбор, причем окончательный, отвечая за него всей своей последующей жизнью и благополучием.