Главе Хакасии указали на «отсутствие роста и застой»

Татьяна Иващенко, , 19:52 — REGNUM

Ни для кого не секрет, что социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. В том числе мониторинг соцсетей может дать почву для размышлений властям регионов, без прикрас показав, что думает население о той или иной ситуации.

«Безнадёга» или развитие?

Весьма любопытные результаты явило миру голосование в официальной группе Хакасии в соцсети «ВКонтакте», стартовавшее 15 января 2018 года. Жителям региона был задан такой вопрос: «Каковы главные итоги девятилетнего руководства республикой командой Виктора Зимина?».

По состоянию на 18 января в голосовании приняли участие более 750 человек. И самым популярным ответом стал такой: «Я вижу только отсутствие роста и застой». На момент подготовки материала так ответили 597 человек (79,4%). Следующим по популярности стал ответ «Хакасия стала более узнаваемым регионом на постсоветском пространстве» — так ответили 98 человек (13%). 35 человек (4,7%) ответили, что «в Хакасии реализованы самые мощные в округе социальные проекты». Ещё 22 человека (2,9%) считают, что «вырос промышленный потенциал республики».

В опросе указывается, что голосование было устроено в связи с тем, что 15 января 2018 года исполнилось 9 лет со дня вступления Виктора Зимина в должность председателя правительства республики. Также на странице официальной группы региона размещён фотоальбом, иллюстрирующий «знаковые события и моменты из жизни региона, которые не состоялись бы без участия Виктора Зимина».

Однако интерес представляют не только итоги голосования, но и комментарии пользователей, появившиеся под опросом.

«Никто не отрицает развития, но оно есть только в Абакане. Всё, что за городом, — нет. Беспорядок полный. И статистика тут не при чём. У вас (в столице Хакасии — городе Абакане, прим. ред.) сотни садов, школ, и это хорошо. А вот у нас этого нет. Два сада на весь район», — подчёркивает одна из комментирующих.

Есть и такие мнения:

«И вообще пора на отдых товарищу Зимину, засиделся»; «Застой, разруха и безнадёга. Браво губернатору».

Сам собой, есть среди комментирующих и те, кто встал на сторону республиканских властей:

«Москва не сразу строилась». Почему-то об этом все забывают. А тем временем в республике делается всё возможное, чтобы жителям жилось лучше. В селе Шира после пожаров построили отличную библиотеку. Там и книжки новые, и компьютеры есть, и график работы стараются удобный для ширинцев сделать. Постепенно приводят в порядок площадь у дома культуры. И ремонт там тоже будут делать. Просто не всё сразу. Надо иметь терпение».

«А ещё за последние девять лет построено 43 фельдшерско-акушерских пункта в сёлах Хакасии! Капитальные больницы с отоплением и водоснабжением в Казановке, Краснополье, Трошкине, Кагаево, Белый Балахчин… можно долго перечислять. И, да, в каждом из них я была и видела восторг местных людей, которые раньше ходили в полуразрушенные и холодные больнички», — отмечает ещё одна подписчица группы.

«Ребята, удалите опрос, вы позорите Виктора Михайловича», — предложил в итоге один из жителей Хакасии.

7 TBIT Голосование

Стоит отметить, что засветился в комментариях и пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов, который, естественно, встал на защиту своего руководителя.

«Вы правда не видите построенных в Хакасии современных школ, больниц, спортивных залов, крупных объектов федерального значения? Или не желаете это замечать?» — спрашивает он у жительницы Хакасии, критикующей Зимина.

К слову, он проголосовал за вариант «Хакасия стала более узнаваемым регионом на постсоветском пространстве», это видно, так как голосование является открытым.

«Новые дома культуры, школы, спортивные объекты — их построено за последние годы несколько сотен в общем исчислении», — утверждает он.

И, тем не менее, результат остаётся для властей Хакасии неутешительным. Подавляющее большинство проголосовавших указали Зимину на «отсутствие роста и застой». И всё же, по мнению абаканского журналиста Андрея Березина, это голосование нельзя назвать провалом губернаторской пресс-службы.

«Провал губернаторской пресс-службы случился на второй прямой линии с Виктором Зиминым, которая состоялась в ноябре. Однако губернаторская пресс-служба этого не признает и продолжает работать в том же ключе. Своими действиями они закапывают губернатора всё глубже и глубже. При таких имиджмейкерах и врагов не надо, хотя я, например, понимаю, что они это делают не специально. Предыдущей пресс-службой для Виктора Михайловича был создан имидж крепкого хозяйственника. У хозяйственника, конечно, бывали неудачи, но в целом этот образ не был проигрышным. Что сейчас лепят пиарщики из губернатора? Такое ощущение, что ему создают образ какого-то свадебного генерала, какой-то звезды по американскому образцу, и выглядит это всё достаточно странно. По этому поводу иронизируют все социальные сети», — сказал Андрей Березин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Вспоминая о ляпах пиарщиков, стоит напомнить о нашем «Саянском дерби». Мероприятие состоялось в сентябре, и я, честно говоря, даже не припомню, чтобы губернаторские пиарщики раньше давали такие поводы для иронии. Как следует из названия, это мероприятие должно было стать этаким светским раутом. Дамы должны были прийти в шляпках, а мужчины — в цилиндрах. Но кое-кто не учёл, что в Хакасии в сентябре может быть очень холодно. Так и случилось. Дамы в шляпках и пуховиках смотрелись очень смешно. Также как и мужчины в цилиндрах и куртках. Идея хорошая, в принципе, но, как известно, любую идею нужно как минимум адаптировать и переложить на местную действительность», — отметил собеседник ИА REGNUM.

И вновь про тушёнку

Здесь, пожалуй, стоит поговорить подробней о резонансной прямой линии Зимина, которую Березин причислил к самым мощным провалам губернаторских пиарщиков.

14 ноября 2017 года в ходе этой самой прямой линии глава Хакасии заявил, что жителям депрессивных поселений стоило бы не выходить на митинги и не устраивать забастовок с требованием зарплат, а «что-то делать». Например, «сконцентрировать бабушек-дедушек» в селе и создать производство («Ну живёте в тайге»): собирать ягоды, варить тушёнку и продавать на рынке.

Это заявление, растиражированное местными и федеральными СМИ, вызвало в информационном поле неоднозначную реакцию. А

если быть точнее, вызвало просто шквал критики в адрес Зимина. Пользователи соцсетей, порой вовсе не стесняясь в выражениях, недоумевали, почему им вдруг в подобной форме запрещают митинговать, требуя свои же кровно заработанные, которые и так должны выплачиваться в срок и в полном объёме, без всяких акций протеста.

А предложение Зимина «сконцентрировать бабушек-дедушек» и варить тушёнку раскритиковали с удвоенной силой.

«Знаем мы, как у нас власти поддерживают малый бизнес», — это самый безобидный комментарий из всех, что появились в соцсетях после прямой линии Виктора Зимина.

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Но вернёмся к голосованию в честь девятилетия пребывания Зимина у власти. ИА REGNUM удалось получить комментарий пресс-секретаря главы Хакасии Николая Денисова.

«Голосование ещё не завершено, оно проходит, оно открыто. На сегодняшний день в нём приняли участие более 750 человек. Как вы понимаете, речь шла о ключевых событиях, связанных с именем Виктора Михайловича, событиях экономического порядка. Обнародованная подборка — далеко не полная. Эти проекты были в Хакасии успешно реализованы. Мы сознательно поставили такой вариант — «я вижу только отсутствие роста и застой». Наверное, он достаточно противоречивый для любой пресс-службы, отвечающей за имидж руководителя региона. Тем не менее мы рискнули и сегодня получили некий срез. Увидели, что голосуют за этот вариант вполне успешные люди. Увидели и то, что нам есть над чем работать», — сказал он.

Денисов добавил, что отчасти благодаря этому голосованию официальная группа Хакасии приросла:

«Я считаю, что таким образом мы также повышаем интерес к нашим социальным сетям. Именно наши социальные сети под тем слоганом, который был оглашён с одобрения Виктора Зимина — «мобильность, открытость, современность», — вошли в четвёрку лучших в России. Благодаря некой такой открытой форме голосования мы прибавили в подписчиках, и теперь мы можем услышать большее количество граждан. Но это не было самоцелью. Я скажу так — закрываться от проблем в сегодняшней ситуации нет никакого смысла. Несмотря на полученный на сегодня результат, часть людей всё-таки имеет другую точку зрения. Но мы рассчитываем убедить и остальных, насколько позитивными были сдвиги за последние годы именно с приходом к власти Виктора Михайловича. Не заметить это очень сложно. Мы готовим серьёзную инфографику, в которой будут указаны точки роста с 2009 года. Скорее всего, эта информация будет готова к 10-летнему сроку пребывания Виктора Зимина у власти, чтобы понимать, насколько выросла Хакасия во всех сферах, начиная от культуры, заканчивая серьёзными экономическими проектами. У нас очень серьёзно выросло сельское хозяйство, создан и работает такой уникальный проект, как «Малые сёла», его, скорее всего, возьмут в качестве образца на федеральном уровне. Им заинтересовался ряд территорий, в том числе соседняя Тува. Если смотреть на одни цифры, отключив эмоции, то за последние 7—9 лет в одной из соседних областей бесследно исчезло свыше 30 сёл, а у нас благодаря программе по поддержке малых и отдаленных сёл, инициированной Виктором Зиминым в 2013 году, ни одно село с карты Хакасии не исчезло. Повторюсь, голосование открытое. Площадка для обсуждения также остается прозрачной. Свои главные доводы в этой публикации мы привели в начале, когда рассказали о проектах, реализованных в Хакасии при непосредственном участии Виктора Зимина, и в конце поста, когда открыли дискуссию. Считаю, что, таким образом, вес этой публикации лишь возрастает. И если посмотреть внимательно, то комментариев с аргументами, отражающими текущее положение опроса, было ничтожно мало. И напротив, мы получили позитивную волну от людей, которые видят реальные перемены к лучшему в Хакасии», — подытожил Николай Денисов.

Стоит отметить, что в его комментарии бросается в глаза одна любопытная деталь. Готовится некая инфографика, которая должна проиллюстрировать успехи Зимина. И она, скорее всего, (цитата) «будет готова к 10-летнему сроку пребывания Виктора Зимина у власти». Из этого высказывания можно сделать вывод, что губернаторские пиарщики на сегодняшний день почему-то уверены в том, что именно Зимин выиграет выборы главы Хакасии, которые должны состояться в сентябре 2018 года. Хотя даже сам Зимин в ходе всё той же прямой линии в ноябре заявил, что будет баллотироваться на очередной губернаторский срок, «если будет оказано доверие президента».

«Естественно, без разрешения его не пойду на выборы», — сказал Виктор Зимин.

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О катастрофе и протестной активности

Но сумеет ли Виктор Зимин удержаться в губернаторском кресле — это большой вопрос. Особенно учитывая то обстоятельство, что в адрес хакасских властей недавно прозвучала весьма серьёзная критика из уст властей федеральных.

18 декабря 2017 года в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании глава Минфина Антон Силуанов сообщил о том, что у Мордовии и Хакасии «растёт долг, растут обязательства, кредиторка растёт». Он также призвал власти Хакасии не доводить финансовую ситуацию «до ручки».

В ответ спикер Верховного совета (парламент Хакасии — прим. ИА REGNUM ) Владимир Штыгашев заявил, что текущая финансово-экономическая ситуация в регионе является следствием федеральной бюджетной политики.

Штыгашев напомнил, что в октябре 2017 года Хакасия попросила федеральной помощи в размере 28,2 млрд рублей, заявив о катастрофической ситуации, сложившейся в регионе. Парламентарии тогда привели такие данные: по итогам 2016 года госдолг Хакасии вырос на 6,1 млрд рублей. К ноябрю 2017 года он составлял около 24,6 млрд рублей (более 130% от собственных доходов). В том числе только на погашение коммерческих заимствований республики было необходимо 17,9 млрд рублей.

По последним данным Минфина РФ, по состоянию на 1 декабря 2017 года госдолг Хакасии всё также составлял более 24,6 млрд рублей.

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В ответ на критику Штыгашева, утверждающего, что в хакасской катастрофе «виноват полностью федеральный центр», Антон Силуанов проинформировал, что бюджет региона сейчас «исполняется на базе казначейского сопровождения»:

«Бюджет Хакасии теперь исполняет федеральное казначейство, потому что сам регион не может это сделать без поддержки федерального центра». И, по мнению министра, в связи с этим остаётся актуальным вопрос доверия властям республики.

Более того, по мнению Силуанова, правоохранительным органам следует уделить внимание тому, в каких банках и под какие проценты регион брал коммерческие кредиты.

Как видно, не «всё так гладко в датском королевстве». Однако, справедливости ради, стоит отметить, что Хакасия всё-таки получила федеральную помощь. Не 28,2 млрд рублей, но тоже весьма внушительную. В ноябре Виктор Зимин объявил о том, что Хакасии дали порядка 16 млрд рублей…

Стоит также напомнить, что в декабре 2017 года в Хакасии состоялся организованный местными коммунистами митинг за отставку Зимина. По оценкам самих коммунистов, к акции протеста присоединились порядка 600—700 жителей республики. В то же время некоторые пользователи соцсетей утверждают, что на митинг пришли не более 150 человек. Однако, по мнению ведущего аналитика АПЭК Михаила Нейжмакова, даже количество митингующих в 150—200 человек — это уже серьёзная цифра для Хакасии. Эксперт подчеркнул, что этот митинг сам по себе вряд ли повлияет на карьеру Зимина. Но он также отметил, что есть факторы, которые делают позиции руководителя республики менее устойчивыми. В частности, это серьёзный рост госдолга республики.

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