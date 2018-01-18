КНДР обеспечила свою безопасность: пора прекратить давление?

Москва, , 04:01 — REGNUM Владимир Путин заявил о лидере Кем Чен Ыне как об абсолютно грамотном и уже зрелом политике. На фоне нормализации отношений между Северной и Южной Кореями продолжение попыток экономического удушения КНДР будет выглядеть совершенно неадекватным задачам укрепления безопасности в регионе. Какие меры стоило бы в этой связи принять России и Китаю, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Решение Северной Кореей задачи создания ядерного щита на данный момент можно считать выполненным. Вряд ли США пойдут на прямую агрессию, рискуя получить ядерный удар по своей территории. Но и прекратить воинственную риторику в адрес КНДР Вашингтон никак не в состоянии. Хотя пора бы уже признать поражение, нанесенное маленькой, но проявившей достаточную волю страной.

С учетом этого, Китаю и России совершенно негоже следовать в фарватере США, тем более принимая во внимание усиливающуюся враждебность, проявляемую американской верхушкой. Вместо того чтобы заниматься экономическим удушением КНДР, Москве и Пекину следовало бы сосредоточиться на постепенном выходе из режима санкций. Вполне вероятно, что такое решение было бы самым эффективным в смысле преодоления изоляции КНДР в ее попытке наладить диалог с Сеулом. Только на этом пути можно добиться крепкого мира в регионе.

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