Москва, , 09:36 — REGNUM Правительство России вводит ограничения на пересечение российско-белорусской границы в связи с распространением коронавируса. Об этом 16 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании.

Он отметил, что правительство России продолжит делать всё для предотвращения массового распространения нового вируса. Мишустин добавил, что власти будут действовать на опережение и принимать исчерпывающие меры.

Напомним, 14 марта председатель правительства России Михаил Мишустин поручил с 15 марта закрыть границу с Польшей и Норвегией. Мера направлена на профилактику коронавируса.

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