Минск, , 11:05 — REGNUM Государственный пограничный комитет Белоруссии пока не принимал никаких мер из-за закрытия границы с Россией. Об этом 16 марта заявил представитель ведомства Антон Бычковский, сообщает РИА Новости.

По его словам, с белорусской стороны пограничных постов и пограничников по-прежнему нет. Бычковский отметил, что дополнительные меры о пропуске граждан через границу должны приниматься на уровне правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство закрывает границу с Белоруссией для профилактики распространения коронавируса.

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