Эстония и Польша бредят Россией: Радио REGNUM

Москва, 11 января 2018, 08:00 — REGNUM
- Мирное урегулирование: Турция требует повлиять на обстановку в Идлибе;
- Мнимый враг: расходы Эстонии на борьбу с российской пропагандой вырастут;
- Дипломатия во главе угла: Россия и Китай координируют шаги по ситуации в Корее;
- Затяжная паранойя: Варшава заявила о взрыве Ту-154 под Смоленском;
- Под прикрытием: Плахотнюк использовал запрет российских новостей в своих целях;
- Политический заказ: хакеры раскрыли связи «независимой комиссии» WADA с ФБР.
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