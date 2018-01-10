Хакеры обнародовали данные о связях «независимой комиссии» WADA с ФБР

Монреаль, Канада, , 21:53 — REGNUM Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала документы, из которых следует, что «независимая комиссия» Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена имеет тесные связи с Федеральным бюро расследований и другими разведывательными и силовыми департаментами США.

Хакерам удалось получить доступ к переписке сотрудников комиссии WADA и узнать личности ряда партнёров Ричарда Макларена.

Так, из переписки стало известно, что один из членов комиссии Ричард Янг является партнёром международной юридической компании Bryan Cave, которая, по утверждению хакеров, известна своим тесным сотрудничеством с ФБР.

Янг отвечает за сотрудничество между Маклареном и научным директором Международного олимпийского комитета Ричардом Баджеттом. Так, в одном из писем он просит Баджетта о содействии во вскрытии допинг-проб в лаборатории в Лозанне.

В одном из писем, оказавшихся в распоряжении хакеров, сам Ричард Макларен указывает, что главный исследователь комиссии WADA Мартин Дюббей также связан с ФБР. Он является действующим членом Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов ФБР, а также начальником отдела разведки в Великобритании и Европе частной разведывательной компании 5 Stones Intelligence, которая базируется во Флориде и оказывает услуги различным силовым ведомствам США.

Кроме этого, хакеры опубликовали переписку директора по правовым вопросам МОК Говарда Ступпа с генеральным директором МОК Кристофе Де Кеппером и научным директором МОК Ричардом Баджеттом.

Из этих писем следует, что Ричардом Маклареном был получен чёткий политический заказ: отстранить сборную России от Олимпийских игр, а также дискредитировать МОК и олимпийское движение в целом.

При этом Ступп указывает, что кампания против России стала лишь инструментом для получения рычагов влияния на Международный олимпийский комитет: WADA стремится получить полную независимость от МОК, чтобы единолично заниматься антидопинговыми вопросами. При этом основную поддержку агентство получает от Олимпийского комитета США.

Напомним, что именно на основании выводов комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена была начата масштабная кампания против российских олимпийцев под флагом борьбы с допингом. В докладе комиссии утверждается, что в России якобы была создана система поддержки допинга на государственном уровне.