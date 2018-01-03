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Трамп пообещал протестующим в Иране «огромную поддержку»

Политика

«Вы увидите огромную поддержку со стороны США»

Трамп пообещал протестующим в Иране «огромную поддержку»
Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон, 3 января 2018, 18:26 — REGNUM  Власти США окажут поддержку жителям Ирана, когда для этого «придет время». Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, официальный Вашингтон испытывает большое уважение к жителям Ирана, которые борются «с коррумпированным правительством».

«Вы увидите огромную поддержку со стороны США, когда для этого придет время», — написал Трамп.

2 января постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США в ближайшее время намерены созвать специальные заседания Совбеза и Совета по правам человека (СПЧ) ООН в связи с событиями в Иране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране продолжаются уличные акции протеста против правительства страны, первоначальной причиной которых стал рост цен на продукты питания.

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Противостояние Ирана и США

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