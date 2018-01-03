Среда, 3 Января 2018 года
20:54:17 МСК

Турция выступила против любых «неконституционных» мер в Иране

Политика

Анкара внимательно следит за событиями в исламской республике

Анкара, 3 января 2018, 13:05 — REGNUM  Турция выступает против любых неконституционных попыток свергнуть правительство Ирана, заявил 3 января заместитель премьер-министра страны Бекир Боздаг, сообщает турецкое агентство Anadolu.

С таким заявлением он выступил в своем микроблоге в Twitter.

«Турция против любых мер прихода к власти с помощью неконституционных и незаконных способов с использованием силы или внешнего вмешательства», — указал он.

Боздаг призвал правительство Ирана и его народ со своей осторожностью относиться к провокациям, а также стермиться к миру.

«Мир и стабильность в Иране важны как для иранского народа, так и для нашего региона», — добавил он, указав на то, что Анкара внимательно следит за событиями в исламской республике.

Он также подчеркнул, что хаос в Иране приведет к нестабильности во всем регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Иранский политик: Заявление о причастности к протестам «врагов» – «чушь»

Читайте развитие сюжета: Эрдоган в телефонном разговоре с Рухани подчеркнул важность мира в Иране

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты в Иране
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить