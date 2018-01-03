Турция выступила против любых «неконституционных» мер в Иране

Анкара, , 13:05 — REGNUM Турция выступает против любых неконституционных попыток свергнуть правительство Ирана, заявил 3 января заместитель премьер-министра страны Бекир Боздаг, сообщает турецкое агентство Anadolu.

С таким заявлением он выступил в своем микроблоге в Twitter.

«Турция против любых мер прихода к власти с помощью неконституционных и незаконных способов с использованием силы или внешнего вмешательства», — указал он.

Боздаг призвал правительство Ирана и его народ со своей осторожностью относиться к провокациям, а также стермиться к миру.

«Мир и стабильность в Иране важны как для иранского народа, так и для нашего региона», — добавил он, указав на то, что Анкара внимательно следит за событиями в исламской республике.

Он также подчеркнул, что хаос в Иране приведет к нестабильности во всем регионе.

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