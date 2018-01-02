США созовут экстренные заседания в ООН из-за ситуации в Иране

Вашингтон, , 23:38 — REGNUM США в ближайшее время намерены созвать специальные заседания Совбеза и Совета по правам человека (СПЧ) ООН в связи с событиями в Иране. Об этом, как передает Reuters, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Мы созовем экстренные сессии в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве», — заявила дипломат.

При этом Хейли добавила, что народ Ирана «требует свободу».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Иране начались в последних числах декабря 2017 г. Митингующие предприняли попытки захватить военные базы и отделения полиции.

По последним данным, в результате столкновений митингующих с полицией погибли более 20 человек.

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