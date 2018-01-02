ЕС ожидает, что Тегеран разрешит «мирные демонстрации»

Брюссель, , 06:26 — REGNUM Право на мирные демонстрации и свободу слова должно быть предоставлено гражданам иранскими властями. Такой политики ожидает от Тегерана Европейские союз, написала Кэтрин Рей, представитель внешнеполитической службы ЕС, в Twitter.

Комментируя события в Иране, охваченном протестной активностью, Рей написала, что Брюссель контактирует с Тегераном.

«Ожидаем, что право на мирные демонстрации и свобода выражения мнений будут гарантированы, как заявлял президент [Ирана Хасан] Рухани», — указала Рей.

Напомним, в Иране в последних числах декабря начались массовые протесты якобы недовольных экономической и социальной политикой страны.

На определенном этапе процесса протестующие потребовали отставки аятоллы Сеййида Али Хосейни Хаменеи, второго высшего руководителя Ирана. Были предприняты попытки захватить военные базы и отделения полиции.

В стране протестующие устроили поджог ряда правительственных зданий. Полиция подавила протесты. По последним данным, в результате погибли 18 и пострадали 300 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января Рухани заявил, что протесты проходят не без участия врагов страны, которое не могут простить Ирану его успехов.

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